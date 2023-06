Cidade de Deus é alvo da PM pelo segundo dia consecutivo

Rio - Policiais militares realizam, na manhã desta terça-feira (20), mais uma operação na Cidade de Deus, Zona Oeste da cidade. É o segundo dia seguido que a comunidade recebe os agentes e é a quarta operação no local em uma semana. O bairro tem sido palco de frequentes confrontos e ações por conta da disputa entre facções rivais, que visam o controle da região.

A operação é feita pela equipe do 18° BPM (Jacarepaguá). Segundo a PM, os militares têm o objetivo de verificar denúncias e reprimir ações criminosas no local. Até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou confrontos.

Os criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) disputam a região, com o objetivo de ampliar o domínio e a comercialização de drogas. Os traficantes miram a Praça Seca, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca e Gardênia Azul, na Zona Oeste, além dos Morros do Fubá e Campinho, na Zona Norte.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira, na Cidade de Deus, suspendeu o funcionamento em decorrência da operação policial na região.

Em nota, a PM informou que a operação conta com o apoio de uma ambulância do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).

*Matéria em atualização