RJPET: Ônibus castramóvel chega a Niterói no Estádio Caio Martins

O ônibus castramóvel do RJPET, do programa da Secretaria de Estado de Saúde, vai estar de segunda a sexta-feira, entre 9h às 16h20min., até o dia 21/7, exceto feriados, no Estádio Caio Martins, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. "Tutores e protetores de cães ou gatos na de Niteroi e adjacências poderão castrar seus animaizinhos com as esterilizações", informou a pasta na nota.

Os agendamentos devem ser realizados exclusivamente pelo site: rjpet.com.br. Os protetores podem agendar até oito castrações mensais; os tutores, um animal por mês. Cada ônibus conta em média com uma equipe de 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo o procedimento leva no mínimo 45 minutos.



A subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal, Camila Costa, destacou que as pessoas que não têm a possibilidade de comparecer aos ônibus também podem usar o serviço.



“No site, há a opção de marcar o procedimento em uma clínica veterinária mais próxima de sua casa. E temos clínicas em todas as regiões do estado. Os endereços estão disponíveis na página” disse ela.



"O programa do Castramóvel RJPET no Rio de Janeiro completa um ano e meio desde o seu lançamento, tornando-se o maior programa de castração do mundo. Ao longo desse período, essa iniciativa revolucionária tem trazido enormes benefícios para a saúde e bem-estar dos animais e para a sociedade como um todo", informou a Saúde no texto.



O lançamento aconteceu em dezembro de 2021, com a presença do Governador do Estado, Claúdio Castro - após iniciativa do Deputado Federal, Marcelo Queiroz (PP-RJ) - que na época, ocupava o cargo de Secretário de Agricultura do RJ, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal.



Durante esse período, mais de 270 mil animais, entre cães e gatos foram castrados. Hoje, a Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, faz parte da Secretaria de Saúde do estado, que continua desempenhando o mesmo papel iniciado pelo deputado Marcelo Queiroz.



“Tive a honra de idealizar e iniciar o programa no Rio, com apoio do Governador Cláudio Castro que, junto com o secretário Dr. Luizinho se comprometeram na manutenção do programa , que agora esta Secretaria Estadual de Saúde. Só tenho que agradecer pela confiança e parceria”, afirmou Queiroz.



O Castramóvel é uma unidade móvel equipada com profissionais altamente capacitados, que oferece serviços de castração de forma gratuita O programa tem como objetivo principal controlar a população de animais domésticos, prevenindo o abandono e reduzindo a superpopulação nas ruas.



Desde o seu lançamento, tem alcançado números impressionantes. Milhares de cães e gatos já foram castrados, contribuindo para evitar a reprodução descontrolada e consequentes problemas de saúde e comportamentais. Além disso, a castração também ajuda a diminuir a incidência de doenças, como o câncer de mama e as infecções uterinas em fêmeas.



O programa tem se destacado pela sua abrangência e pelo alcance às áreas mais necessitadas. O Castramóvel percorre diferentes bairros e comunidades, levando os serviços de castração a regiões que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de cuidado. Essa ação preventiva é essencial para promover uma convivência saudável entre os animais e as pessoas, evitando conflitos e melhorando a qualidade de vida de todos.



De acordo com Marcelo Queiroz, além dos benefícios diretos para os animais, o Castramóvel também contribui para a conscientização da população sobre a importância da castração como um ato de responsabilidade. Através de campanhas educativas e orientações fornecidas pela equipe do programa, os tutores são informados sobre os benefícios da castração e os cuidados pós-operatórios necessários.



"O sucesso do programa tem inspirado outras cidades a implementarem ações semelhantes. E agora, como deputado federal, estou trabalhando firme para que seja implementado um Programa Nacional de Castração no Governo Federal”, explicou o deputado.



Segundo as informações, o Castramóvel celebra um ano e meio de existência. "É importante reconhecer e valorizar o esforço e dedicação do idealizador, o deputado federal Marcelo Queiroz, da equipe que o tornou possível, assim como o apoio da população e das autoridades locais. Com a continuidade desse programa, o Rio de Janeiro e o mundo podem seguir avançando rumo a um futuro mais humano e compassivo para todos os animais", ressaltou o veterinário Felipe Silveira Moreno.



Importância da castração



A castração pode reduzir não só a quantidade de gatos e cães pelas ruas, bem como diminuir os riscos de esses animais apresentarem doenças reprodutivas. Segundo o veterinário Felipe Silveira Moreno, do RJPET, a castração pode evitar que cadelas e gatas tenham infecção do útero (piometra).



“Além disso, tumores de mama, estresse durante o cio e até gravidez psicológica podem também ser evitados. No caso dos machos, a castração diminui a possibilidade de apresentarem tumores de testículos e próstata, doenças sexualmente transmissíveis, fugas, agressividade e marcação de território” explicou o veterinário.