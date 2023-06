Indicado para o Banco Central, Galípolo deixa a secretaria-executiva da Fazenda

O economista Gabriel Galípolo, indicado para assumir o cargo de diretor de política monetária do Banco Central (BC), foi exonerado da secretaria-executiva do Ministério da Fazenda. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira, 20.

Para substituir Galípolo na Fazenda, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nomeou o advogado e ex-diretor da Meta Dario Carnevalli Durigan.

Galípolo foi oficialmente indicado para o cargo no Banco Central em maio. Considerado "braço direito" do ministro Fernando Haddad, o economista será sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no dia 27 de junho.

Caso seja aprovado pelo Senado, Galípolo será um dos diretores a compor o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, participando das discussões do colegiado para a formação da Selic, que é a taxa básica de juros. O governo acredita que a indicação de Galípolo ao BC não deve sofrer resistência por parte dos senadores.

Dario Durigan

Dario Durigan é advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Direito e Pesquisa Jurídica pela Universidade de Brasília (UNB).



Teve uma carreira de mais de 13 anos em órgãos públicos, mas a experiência que mais chama atenção em seu currículo é o de Head de Políticas Públicas para o WhatsApp, empresa que pertence à Meta, no Brasil.

O cargo foi criado em 2020, e o advogado logo assumiu o posto. O objetivo da empresa, com tal área, era investir no combate às fake news, principalmente durante 2022, ano eleitoral.

Dario Durigan Reprodução: reedes sociais

*Com informações do Estadão Conteúdo