Prefeitura de São Gonçalo inaugura Ecoponto nesta terça-feira (20)

A Prefeitura de São Gonçalo informou que está quase com tudo pronto para a inauguração do Ecoponto, no Barro Vermelho. O local está recebendo a instalação de alguns equipamentos e o grafite está sendo finalizado para que, nesta terça-feira (20), o público possa começar a utilizar o serviço e fazer a troca de resíduos por dinheiro.





A ação, que é uma iniciativa da campanha “Limpa São Gonçalo”, desenvolvida pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, terá o apoio da Secretaria de Assistência Social, que vai emitir a documentação necessária, caso a pessoa não tenha, para que ela seja cadastrada e sua conta digital seja aberta.







Quem chegar ao local e tiver interesse de realizar a troca, deverá se cadastrar e abrir uma conta digital. O material entregue será revertido em crédito para o gonçalense, uma espécie de moeda social, que vai poder ser usada em estabelecimentos parceiros cadastrados.







No Ecoponto, serão aceitos materiais recicláveis de plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas), e óleo de cozinha vegetal usado.







O equipamento terá capacidade para receber até 20 toneladas de resíduos por mês. O local também vai promover ações educativas sobre reciclagem e meio ambiente.