Hospital Retaguarda Gonçalense será ampliado, segundo a Prefeitura

A Prefeitura de São Gonçalo informou que deu início à obra de ampliação, reforma e de adequação do Hospital Municipal Retaguarda Gonçalense, no Centro da cidade.

"Com a política de levar mais qualidade e celeridade aos serviços oferecidos pela área de saúde, um novo prédio será erguido ao lado do atual, que trará mais possibilidade de novos atendimentos na unidade de saúde. O antigo prédio também receberá reformas e obras de adequações e os dois serão unidos no fim das intervenções", disse o Executivo na nota.





Atualmente, o hospital recebe pacientes transferidos das unidades municipais de pronto atendimento (Umpas) de Nova Cidade, Pacheco e Santa Luzia e do Pronto Socorro Central, no Zé Garoto. A função é ficar com pacientes que precisam de hospitalização, mas que não necessitam de uma unidade de urgência e emergência.





Com a ampliação do Retaguarda – que receberá novo prédio com dois centros cirúrgicos para operações de baixa e média complexidades – ele terá nova função.





“O objetivo com a reestruturação é que o Retaguarda passe a realizar cirurgias onde a dependência do paciente não seja muito grande. Serão cirurgias menores, rápidas e sem potenciais chances de complicações para que os pacientes possam receber alta no dia seguinte, liberando os leitos para novas admissões. Assim, conseguimos dar mais celeridade às filas das cirurgias. Vamos focar na ampliação dessa assistência”, disse a subsecretária de Urgência e Emergência, Bianca Serour.





As mudanças também trarão novos leitos, que passarão dos atuais 56 para 124 de enfermaria, um aumento de 120%. Além dos 20 leitos do Centro de Tratamento Intensivo (CTI). As obras vão começar com o novo prédio, sem que o atual seja desativado.





Com a finalização desta primeira obra, o antigo Retaguarda receberá as obras de adequação e modernização obedecendo as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta).





“É mais uma grande obra que a saúde necessita e solução que eu e o prefeito Capitão Nelson enxergamos para acelerar as filas das cirurgias mais simples, além de ampliar os leitos de internação dando mais dignidade aos munícipes. A nova unidade deverá ficar pronta até o fim do próximo ano, possibilitando que milhares de gonçalenses tenham os seus problemas de saúde resolvidos dentro do município e com menos espera”, explicou o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Gleison Rocha.