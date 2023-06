Em SG, moradores do Rocha comemoram chegada do Projeto Praça Renovada

A Praça do Rocha começou a receber o projeto Praça Renovada, uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, e será totalmente revitalizada. A equipe está fazendo a retirada do piso para readequação do espaço e a quadra está recebendo reparos. O local será o ponto de partida da ciclorrota que está sendo feita no município pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.







A obra do local inclui novo design, novos equipamentos e nova concepção paisagística, além de uma área mais ampla para atividades físicas. O local terá canteiros vivos, substituindo as grades, playground com instalação de piso emborrachado e inclusão de novos brinquedos, intervenção artística no piso central e iluminação de led. A quadra vai receber grama sintética e novo cercamento.





Quem passa pelo local está curioso para saber como ficará a obra.



“Aqui é uma praça muito usada pelas crianças e pelo adultos. Eu mesmo vinha todos os dias pela manhã jogar dominó com um grupo. Estamos aguardando que fique pronta logo”, disse o aposentado Manuel Sobreiro, de 78 anos, morador do Rocha.