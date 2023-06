Jovem morto durante confusão em porta de boate será enterrado nesta terça

jovem morto por um policial militar na porta de uma boate em Piedade, na Zona Norte, na madrugada de segunda-feira (19), será enterrado às 15h no Cemitério de Irajá, nesta terça-feira (20). Jorge Daniel Senra Lopes, de 28 anos, foi atingido durante uma confusão envolvendo dois PMs de folga. Rio - O corpo do, na Zona Norte, na madrugada de segunda-feira (19), será enterrado às 15h no Cemitério de Irajá, nesta terça-feira (20). Jorge Daniel Senra Lopes, de 28 anos, foi atingido durante uma confusão envolvendo dois PMs de folga.

Segundo a Polícia Militar, o comando da corporação determinou a instauração de um procedimento para apurar os fatos por meio da Corregedoria Geral.

Jorge Daniel chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o agente André Teles da Silva Gomes, apontado como o autor do disparo que vitimou o jovem, foi preso em flagrante. Ele também ficou ferido e esteve internado no Salgado Filho, sob custódia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o policial já recebeu alta.

A arma do autor do disparo que vitimou Jorge Daniel foi apreendida para realização da perícia. A investigação continua para esclarecer todos os fatos. A corporação informou, ainda, que agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), investigam o crime. Testemunhas já foram ouvidas.

Amigo lamenta morte de Jorge

Em seu perfil em uma rede social, o treinador Daniel Ricardo, que treinou Jorge na escola de futsal do Madureira Esporte Clube, lamentou a morte do amigo.

"É muito triste ver que jovens de bem e trabalhadores tem sido assassinados por pessoas despreparadas e que sujam o nome de toda uma instituição que tem como lema 'Servir e Proteger'. O policial militar que assassinou o Daniel Senra tirou dos amigos o direito ao convívio. Tirou do Dani o direito de lutar pelos seus sonhos, da mãe que educou corretamente e se dedicou a ensinar o filho a trilhar caminhos corretos de vê-lo vencer ainda mais na vida para se orgulhar ainda mais. É duro ter que vir em plena segunda-feira, dia em que o Daniel deveria estar trabalhando ou estar em casa ao lado de sua mãe, ter que vir escrever uma despedida por um crime sem justificativas", postou Daniel.

O treinador ainda pediu que a Justiça seja feita e que o suspeito de ter realizado o disparo seja punido. "Que Deus conforte o coração de todos os amigos, familiares e que perdoe essas pessoas ruins porque, de verdade, eu como ser humano falho que sou, nunca perdoarei pessoas que além de não colaborar com nada na vida de outras são péssimos exemplos para a sociedade. Quero lembrar do Daniel que fazia seus gols na quadra, saia conosco para o cinema, com os amigos para confraternizações e que sempre teve alegria de viver. Que a Justiça puna o envolvido e que seja julgado com todo o rigor e pena máxima que a lei possa ter", completou.