Troca de tiros na Pavuna termina com suspeito morto e outro baleado

Rio - Um suspeito morreu e outro ficou ferido após troca de tiros com policiais do 41° BPM (Irajá), na madrugada desta terça-feira (20), na Pavuna, Zona Norte do Rio.



Segundo informações divulgadas pela PM, os agentes estavam realizando patrulhamento na Rua Ibirubá quando ao abordarem uma moto foram atacados por disparos feitos por bandidos que estavam em um Ford Ka branco. Depois do confronto, outros três suspeitos fugiram. Todos os criminosos seriam do Morro da Pedreira, que fica bem próximo.



Ainda segundo a corporação, os dois suspeitos baleados foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Eduardo dos Santos Luciano, de 42 anos, que possuía um mandado em aberto por ter fugido do sistema prisional, morreu na unidade. O outro ferido não teve a identidade e o quadro de saúde divulgados.



Com os criminosos, os policiais apreenderam dois fuzis, 17 munições .762 e o Ford Ka. A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna).