Prazo de vida útil dos táxis é prorrogado

Rio - A prefeitura do Rio decidiu pela prorrogação, até o dia 31 de dezembro de 2023, da vida útil dos taxis com ano de fabricação até 2010. Segundo o decreto, os taxistas devem estar comprovadamente em dia com as obrigações junto à Secretaria Municipal de Transportes (SMTR).

Além disso, a mesma decisão permite que os veículos fabricados em 2010 e anos posteriores ingressem, até a data limite deste ano, no serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro.

Os veículos terão de ser apresentados na Estrada do Guerenguê, n° 1.630, no bairro Taquara, na Zona Oeste da cidade, e devem estar em bom estado de conservação, para que seja verificada a manutenção mecânica e de carroceria. A decisão considerou os impactos econômicos provocados pela pandemia da covid-19 no serviço de táxi no município do Rio de Janeiro.