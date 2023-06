Cruz de Bento XVI é roubada de igreja no sul da Alemanha

Testemunhas foram convocadas nesta terça-feira (20) pela polícia da Baviera para ajudarem a encontrar os ladrões de uma cruz peitoral de Bento XVI, roubada, nesta segunda-feira (19), em uma igreja de Traunstein, localidade onde o pontífice falecido no final de dezembro passou parte de sua juventude.



Segundo um comunicado emitido pela polícia de Munique, trata-se de uma "cruz papal que o papa Bento XVI havia legado para sua antiga paróquia", uma cidade no sul da Alemanha situada aos pés dos Alpes.



"Para a Igreja católica, o valor deste objeto sagrado não é quantificável", acrescentaram as autoridades. Segundo estimativas da polícia, o roubo aconteceu entre 11h45 e 17h locais, na Igreja de St. Oswald.



O armário onde a cruz estava exposta foi quebrado e roubado por pessoas não identificadas. Os ladrões também esvaziaram a caixa registradora da cabine de panfletos da igreja.

O papa Bento XVI, Joseph Ratzinger faleceu em 31 de dezembro de 2022. Ele exerceu o pontificado de 2005 a 2013. Três dias antes de sua morte, o Vaticano informou que o estado de saúde de Bento XVI era delicado por conta do avanço da idade.