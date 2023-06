Gleisi afirma que Lula deve definir troca no Turismo após viagem

A presidente nacional do PT e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann , afirmou nesta terça-feira, 20, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve definir a situação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro após a viagem a Europa.



Segundo Gleisi, Lula "deixa a casa mais ou menos arrumada antes de viajar" e que, "na volta, ele decide o que vai fazer em termos de composição de governo", disse a deputada federal ao jornal O Popular.



No sábado, 17, o presidente avisou o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) que a troca no Ministério do Turismo acontecerá quando o petista voltar de viagem da Europa, segundo informações da Folha de S.Paulo. Sabino está cotado para substituir Daniela Carneiro, atual ministra, após forte pressão do União Brasil. A troca deve aumentar o apoio ao Palácio do Planalto no Congresso Nacional.



Na semana passada, o presidente conversou com Daniela Carneiro e confirmou que vai exonerá-la do cargo. O petista explicou que o ministério é do União Brasil e que a transferência dela para o Republicanos impossibilitaria sua manutenção na pasta.

A presidente do PT descartou ainda uma troca no Ministério da Saúde. "Lira negou que tenha pedido o Ministério da Saúde, o presidente também não falou sobre isso, não acredito [que haverá troca]. [...] Obviamente também que não dá para ceder tudo", disse Hoffmann.



Lula embarcou rumo à Itália na noite de segunda-feira, 19. Ele irá se encontrar com o presidente italiano, Sergio Matarella, e o Papa Francisco. O petista também irá à França para se reunir com o presidente Emmanuel Macron. A previsão é que o chefe do Planalto volte ao Brasil no sábado, 24.