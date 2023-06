PIB tem queda de 1,2% em abril ante março, aponta FGV

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve uma queda de 1,2% em abril ante março, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação com abril de 2022, a atividade econômica teve expansão de 3% em abril de 2023.

O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.



"Assim como o forte crescimento registrado no primeiro trimestre não deve ser analisado de forma tão otimista, a queda de 1,2% da atividade econômica em abril não deve ser analisada de forma pessimista. Esta retração mostra um efeito esperado, tendo em vista que o desempenho econômico em fevereiro e março foi muito elevado devido à produção de soja", explica Juliana Trece, coordenadora da pesquisa.



Segundo ela, a maior parte da colheita da soja se concentra no primeiro trimestre e neste ano teve grande influência nos resultados positivos registrados nos primeiros meses de 2023. A queda em abril, acrescenta Trece, sinaliza apenas que a colheita tende a ser menor a partir do segundo trimestre.



"Apesar de toda essa volatilidade característica da agropecuária estar sendo refletida em toda a atividade econômica, os desafios do país continuam sendo os mesmos. Os juros elevados e o menor fôlego esperado para o setor de serviços, em comparação ao ano passado, ainda são os principais entraves para a economia", alerta a coordenadora.



O consumo das famílias cresceu 2,9% no trimestre móvel com fim em abril. Apesar da expansão, há uma tendência de redução dessa taxa desde o final de 2022. O consumo de serviços é o principal componente a explicar essa tendência declinante; mesmo sendo o componente do consumo que mais cresce, tem apresentado perda de força desde o início de 2023, disse a FGV.



A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) cresceu 0,3% no trimestre móvel terminado em abril. O segmento da construção e de outros da FBCF seguem crescendo. No entanto, observa a FGV, as máquinas e equipamentos explicam este fraco desempenho da FBCF.

"As máquinas e equipamentos retraíram 3,1% no trimestre móvel findo em abril, sendo a quarta retração consecutiva nessa comparação. O desempenho do segmento de caminhões e ônibus é a principal causa para a retração desse componente", informa.



A exportação de bens e serviços cresceu 4,8% no trimestre móvel terminado em abril. Os destaques são as exportações de produtos da extrativa mineral, agropecuária e serviços. Das exportações de produtos industrializados, onde estão os bens de consumo, bens de capital e bens intermediários, nota-se contribuição negativa ou praticamente nula.



Já o total das importações cresceu 3,5% no trimestre móvel terminado em abril. À exceção da importação de produtos agropecuários e da extrativa mineral, todos os demais componentes da importação contribuíram positivamente para este resultado.



Em termos monetários, estima-se que o acumulado do PIB até abril de 2023 em valores correntes, tenha sido de R$ 3,402 trilhões.