Europa: Lula desembarca em Roma para compromissos oficiais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Roma, na Itália, nesta terça-feira, 20. Esta é a terceira viagem do mandatário à Europa durante o terceiro mandato, iniciado em janeiro deste ano. O primeiro compromisso será com o sociólogo italiano Domenico de Masi, precursor do conceito de "ócio criativo", às 18h, segundo a agenda oficial.

Cheguei na Itália. 5 horas de diferença em relação ao Brasil. Hoje encontro o professor Domenico de Masi. Amanhã, audiência com o Papa Francisco



@ricardostuckert pic.twitter.com/4JOFG66RSo — Lula (@LulaOficial) June 20, 2023

Nos próximos dias, o presidente vai se encontrar com o Papa Francisco, no Vaticano, para tratar de temas como a guerra na Ucrânia, mudanças climáticas e o combate à fome. Ele também terá encontros bilaterais com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.



Depois, Lula vai em direção à França, onde, além de outros compromissos, vai se reunir com o presidente do país, Emmanuel Macron, e discursar em um festival em Paris.

"Desembarcamos na capital italiana, onde o presidente Lula vai participar de agendas importantes na reconstrução das relações do Brasil com o mundo. Por aqui, ele vai se reunir com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. E, no Vaticano, vamos encontrar com o Papa Francisco", escreveu a primeira-dama Janja da Silva, nas redes sociais.

Ciao, Roma! Desembarcamos na capital italiana, onde o presidente @LulaOficial vai participar de agendas importantes na reconstrução das relações do Brasil com o mundo. Por aqui, ele vai se reunir com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com o prefeito de Roma, Roberto… pic.twitter.com/YNwqy3mOIF — Janja Lula Silva (@JanjaLula) June 20, 2023

O chefe do Executivo deixou o Brasil na noite dessa segunda-feira, 19. O último dia de Lula na Europa deve ser sexta-feira, 23, quando ele participará do Diálogo de Alto Nível da Cúpula, em Paris, além de um almoço de trabalho oferecido por Macron.