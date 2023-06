Associação Brasileira de Bancos projeta redução da taxa Selic apenas em agosto

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) projeta a manutenção da taxa Selic em 13,75%. na próxima reunião do Copom, nesta terça, 20, e quarta-feira, 21. Porém a entidade acredita que o afrouxamento da política monetária possa ser iniciado a partir da reunião de agosto. “Apesar da evolução favorável nas premissas e hipóteses para o cenário econômico, entendemos que a Selic deva ser mantida em 13,75%. Mas o cenário prospectivo abre espaço para que o Copom sinalize o início do ciclo de cortes já a partir da reunião de agosto”, avalia Everton Gonçalves, superintendente da Assessoria Econômica da ABBC.



A avaliação leva em consideração uma série de fatores da dinâmica inflacionária, tais como a deflação nos preços de atacado, a forte queda na inflação implícita nas negociações dos títulos públicos, a redução dos preços das commodities internacionais em reais, a desaceleração na concessão doméstica de crédito e a subestimação do indicador da taxa de desemprego. Por fim, a surpresa positiva do PIB no 1º trimestre não adveio da absorção doméstica, mas fundamentalmente da performance do setor agropecuário.



Para o superintendente da ABBC, com o arrefecimento das discussões sobre a alteração das metas inflacionárias, seria interessante o comitê trazer a sua interpretação acerca da evolução das expectativas e o seu papel no ritmo da desinflação. “Quanto maior transparência nas variáveis adotadas e aspectos considerados, maior será a previsibilidade na evolução da política monetária, mitigando a volatilidade na estrutura a termo da taxa de juros, o que, pelo nosso entendimento, seria positivo na suavização das flutuações do nível de atividade econômica”, explica.