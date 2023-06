Prefeitura remove estruturas irregulares e recolhe dez toneladas de lixo no calçadão de Bangu

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop) e a Subprefeitura de Bangu realizaram uma nova operação de ordenamento no calçadão de Bangu, na Zona Oeste, nesta terça-feira (20). A área, que sofre influência do crime organizado, tem um grande índice de reclamações dos moradores. No mês passado, os agentes estiveram no mesmo local e constataram diversas irregularidades.

Na ação desta terça, a equipe da Seop apreendeu dezenas de caixotes que servem como base para o comércio varejista, além de pallets e uma churrasqueira. Além disso, desmontou estruturas de barracas e lonas que estavam fixadas. Já a Comlurb removeu cerca de dez toneladas de lixo. O trabalho também contou com apoio da Guarda Municipal.

O secretário de Ordem Pública do Rio, Brenno Carnevale, falou sobre a operação. "Novamente as equipes flagraram uma desordem muito grande, com acúmulo de lixo e com estruturas irregulares que ocupam a calçada e que dificultam a locomoção das pessoas. Esse é um importante centro comercial de Bangu, sabemos que o comércio ambulante é importante, mas não vamos aceitar que o espaço público seja loteado e permaneça na desordem", disse.

Os agentes flagraram oito ligações clandestinas de luz. "Milhares de pessoas passam pelo calçadão de Bangu diariamente e encontram dificuldade para transitar e muito lixo no local. Não podemos admitir que um espaço icônico e importante como esse para o bairro seja descuidado dessa forma. E para que isso deixe de acontecer, faremos constantes operações de ordenamento lá", comentou o subprefeito da Grande Bangu, Robson Gomes.