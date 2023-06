Blitz do Detran em São João de Meriti é alvo de críticas e fiscalização

As operações de blitz que vêm acontecendo no município de São João de Meriti estão levantando dúvidas e críticas sobre o real propósito de contribuir com a segurança pública. Diante de tais ações, o deputado estadual Valdecy da Saúde protocolou na tarde da última segunda-feira (19), no Detran, um pedido de explicação, por meio da Lei de Acesso à Informação, sobre as intervenções.



O objetivo é cobrar do órgão a justificativa para as ações que estão ocorrendo com frequência, com o uso de vários reboques e de uma forma que, segundo avaliação do deputado, não atende seu real propósito.



O parlamentar já interferiu em duas blitz na cidade. Segundo Valdecy da Saúde, uma das ações fiscalizadas na Rodovia Automóvel Clube, com o apoio do 21º BPM, contou com o auxílio de nove reboques, aparentemente de alguma prestadora de serviços, onde nenhum dos respectivos condutores prestou identificação, tampouco autorização para a realização da operação.

“Estamos querendo entender de forma coesa e que possamos explicar para a sociedade quais as reais intenções destas intervenções. Não podemos permitir que atividades que não atendam seu real propósito continuem acontecendo e prejudicando o dia a dia do cidadão meritiense e do estado do Rio de Janeiro”, completou Valdecy.

As intervenções são feitas com reboques e com a retenção de veículos que não têm o perfil do motivo alegado pela instituição Divulgação



Abaixo, três das 14 perguntas feitas e enviadas pelo deputado em ofício ao Detran:



I. Que seja informado o regramento quanto à condução das operações de trânsito no Estado do Rio de Janeiro, em específico (Lei, decreto, portaria, dentre outros).

II. No que se refere às operações de trânsito, em especial as ocorridas na cidade de São João de Meriti, são feitas de forma aleatória ou fazem parte de algum programa, como por exemplo o “DETRAN seguro”, qual critério utilizado para delimitar os locais de realização? feitas



IV. Qual critério utilizado para se determinar local, data e hora das operações de trânsito, visto que uma das operações, aparentemente ilegal, ocorreu próximo ao Hospital da Mulher (onde ocorre atendimentos médicos de emergência com fluxo intenso de ambulâncias) e o 21º BPM. Tal informação se faz necessário tendo em vista que uma operação de trânsito mexe com todo o sistema rodoviário local.



O Departamento Estadual de Trânsito tem um prazo de 20 dias para responder o ofício.