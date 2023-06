Passou no concurso do INSS? Saiba como agendar o exame admissional

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou mil candidatos aprovados para assumir o cargo de técnico em seguro social na Previdência. Mas, para dar continuidade no processo, é necessário passar também no exame médico pericial.



"A posse do candidato nomeado fica condicionada ao resultado da inspeção médica oficial a ser realizada pelo Instituto", explica a Portaria conjunta 33 publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União (DOU) assinada pelo INSS e pelo Departamento Médico de Perícia Médica Federal (DPMF).



Para agendar o exame, o candidato precisa ir à gerência-executiva que o nomeado se apresentou e marcar a data. No dia, precisa levar preenchido o formulário Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) preenchido e assinado pelo nomeado (confira aqui), exames e laudos médicos.



Os candidatos aprovados precisam comparecer à gerência-executiva até o dia 13 de julho. Caso percam o prazo, a nomeação será tornada sem efeito.



Exames a serem apresentados

a) Exames laboratoriais: grupo sanguíneo; fator RH; hemograma completo; glicemia (de jejum); sorologia para Chagas; VDRL; PSA total (para homens com idade acima de 40 anos); ALT; AST; Gama-GT; uréia; ácido úrico e creatinina. Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS);

b) Raio X de Tórax: PA e perfil;

c) Exames cardiológicos: eletrocardiograma com laudo (para candidatos com idade de até 39 anos); teste ergométrico em esteira com laudo (para candidatos com idade igual ou superior a 40 anos);

d) Avaliação psiquiátrica com laudo elaborado por médico psiquiatra;

e) Outros exames poderão ser solicitados na realização da perícia médica.