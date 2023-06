Parque Radical de Deodoro abre inscrições para diversas atividades

Rio - O Parque Radical de Deodoro está com 745 vagas abertas para aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas. As inscrições ocorrem na secretaria do próprio equipamento esportivo da Prefeitura do Rio. Os interessados deve levar comprovante de residência (original e xerox), RG (original e xerox) e comprovante de vacinação (original e xerox). Menores de idade apenas com a presença do responsável.

O secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder, comentou sobre as atividades do local. "O Parque Radical é uma referência na Zona Norte com diversas atividades esportivas para a população. Por lá temos a piscina aberta aos finais de semana para banho livre, hidroginástica, canoagem, natação, musculação, APCC noturna, APTT e muito mais", disse.

Atividades e número de vagas

- Pilates: 125 vagas

- Jump: 30 vagas

- Dança/Ritmos: 100 vagas

- Handebol: 20 vagas

- Futsal: 20 vagas

- Basquete: 20 vagas

- Vôlei: 20 vagas

- Hidroginástica: 100 vagas

- Funcional: 30 vagas

- Ginástica: 20 vagas

- Alongamento: 15 vagas

- Ballet Infantil: 20 vagas

- Ballet Fitness: 10 vagas

- Jazz: 15 vagas

- Zumba: 40 vagas

- Boxe: 20 vagas

- Atletismo: 30 vagas

- Natação: 40 vagas

- Muay Thai: 50 vagas

- Preparação para concurso: 20 vagas

O Parque está localizado na Estrada Marechal Alencastro 1.357, no bairro Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio.