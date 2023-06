Dono de hostel diz que produtor suspeito na morte de Jeff Machado apresentou nome falso

Rio - José Silva, dono da Laje do Neguinho, hostel no morro do Vidigal onde o produtor Bruno de Souza Rodrigues foi preso , prestou depoimento, nesta terça-feira (20), na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Segundo o empresário, o suspeito pela morte do ator Jeff Machado se apresentou no estabelecimento da Zona Sul com nome falso.O dono do hostel conta que Bruno chegou ao local com a informação de que precisaria de acomodação por um mês, mas se identificou como Natan. Logo no check in, o produtor pagou R$ 1,2 mil pelo período, além de um valor para a chave. A informação foi compartilhada pelo portal G1.

A entrada de Bruno no Laje do Neguinho foi registrada no último dia 7 de junho . De acordo com o dono do hostel, naquele momento, ele não reconheceu que se tratava do procurado pela morte de Jeff Machado.José comenta ainda que o suspeito chegou a consultá-lo sobre uma oportunidade de realizar eventos e festas na laje do espaço. O empresário comenta que a prisão dele foi uma surpresa para todos na comunidade, já que ninguém desconfiava de sua identidade.Bruno ficou cerca de oito dias escondido no hostel da favela do Vidigal. Ele foi preso na última quinta-feira (15) por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal. Além dele, a Polícia Civil também prendeu Jeander Vinícius, no último dia 2 de junho.O corpo do ator Jeff Machado foi encontrado dentro de um baú de madeira, enterrado e concretado no terreno de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no último dia 24 de maio. Ele era considerado desaparecido desde o mês de janeiro.