Corpo de jovem morto por PM em boate é sepultado na Zona Norte

Rio - O corpo de Jorge Daniel Senra Lopes, de 28 anos, foi enterrado na tarde desta terça-feira (20), às 15h, no Cemitério de Irajá, Zona Norte do Rio. O jovem foi morto por um policial militar na porta de uma boate em Piedade, na última segunda-feira (19), durante uma confusão envolvendo dois policiais militares de folga.



Familiares e amigos da vítima compareceram na cerimônia e querem justiça. Segundo a Polícia Militar, o comando da corporação determinou a instauração de um procedimento para apurar os fatos por meio da Corregedoria Geral.



O agente André Teles da Silva Gomes, apontado como o autor do disparo que matou o jovem, foi preso em flagrante, informou a Polícia Civil.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), investiga o caso.