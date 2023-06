Cursos gratuitos de Robótica e Impressão 3D têm 2 mil vagas

Rio - As inscrições para os cursos de Impressão 3D e Robótica dos Espaços da Juventude, equipamentos públicos da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) voltado para a inclusão de jovens no mercado de trabalho de inovação e tecnologia, estão abertas até 30 de junho. Ao todo, serão oferecidas duas mil vagas, distribuídas em 250 para cada curso em todas as unidades: Estácio, Cidade de Deus, Vigário Geral e Vargem Pequena.

Em encontros ao longo de julho, os jovens de 15 a 29 anos aprenderão como construir o seu próprio dispositivo robótico e integrá-lo a outros projetos de automação. Também conhecerão o mundo da prototipagem, aplicando os conhecimentos na prática, fazendo seu próprio objeto 3D.

Para se inscrever nos cursos de Impressão 3D e Robótica basta acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude (www.instagram.com/juvrio) e preencher o formulário disponível. As aulas acontecerão de 3 a 30 de julho. Haverá turmas de Impressão 3D nas segundas-feiras, em todas as unidades, de 08h às 13h, e terças e quintas-feiras, de 8h às 10h; 10h15 às 12h15; 13h30 às 15h30; 15h45 às 18h; e 19h às 21h. Já para Robótica será possível estudar nas segundas-feiras, de 16h às 21h, ou quartas e sextas-feiras, de 8h às 10h; 10h15 às 12h15; 13h30 às 15h30; 15h45 às 18h; e 19h às 21h. A carga horária é de 20 horas.



Os Espaços da Juventude já prepararam mais de 1.900 jovens para as oportunidades da Indústria 4.0, que visam automatizar e conectar os processos industriais por meio da computação em nuvem, da inteligência artificial e da robótica. Em um ambiente sustentável, equipado e climatizado, os alunos são estimulados a pensar em como criar soluções que possam revolucionar o mercado de consumo e do trabalho, com a orientação de professores e material didático exclusivo.



O secretário de Juventude Carioca, Salvino Oliveira, destaca a necessidade de oferecer cursos tecnológicos para o jovem da cidade que deseja atuar no mercado da inovação em diversas áreas. "Com os Espaços da Juventude, estamos formando jovens qualificados e criando oportunidades em áreas antes acessíveis apenas para uma parcela da população. O Rio tem vocação para a inovação e queremos garantir conhecimento, desenvolvimento, emprego e renda", disse Salvino.



Sábado de oficinas gratuitas



Os Espaços da Juventude também realizarão, simultaneamente, um dia de oficinas gratuitas para a população em todas as suas unidades, para até 480 pessoas. No próximo sábado (24), os moradores do Estácio, Cidade de Deus, Vigário Geral e Vargem Pequena conhecerão o equipamento tecnológico da JUVRio e poderão aprender Operação de Drone (das 9h às 10h30) e Inteligência Artificial (10h45 às 12h30), no período da manhã, e Indústria do Som - DJ (13h30 às 15h) e Design de Games (15h15 às 17h30). Serão disponibilizadas 30 vagas para cada turma. Confira abaixo os endereços dos Espaços da Juventude:



Espaço da Juventude do Estácio



Endereço: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô)





Espaço da Juventude da Cidade de Deus



Endereço: Rua Daniel, s/n, apartamentos da Cidade de Deus (Referência: próximo à Fundação Leão XIII)





Espaço da Juventude de Vigário Geral



Endereço: Estrada do Vigário Geral S/N - Praça Elba (Referência: Igreja em frente ao contêiner)





Espaço da Juventude de Vargem Pequena



Endereço: Estrada dos Bandeirantes, s/n, Av. A, Vargem Pequena (Referência: Praça Veluza Bispo)