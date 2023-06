Jovem é presa e adolescentes apreendidos dentro de apartamento invadido pelo tráfico de drogas

Uma jovem, de 20 anos, foi presa e dois adolescentes, de 14 e 16 anos, apreendidos por tráfico em Resende. O caso aconteceu nesta segunda-feira (19) em um condomínio popular no bairro Morada da Barra.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que suspeitos ligados a uma facção criminosa tinham expulsado um morador do apartamento para utilizá-lo para guardar drogas.



No imóvel, eles encontraram os três suspeitos. Também foram apreendidos 146 trouxinhas de maconha, 46 pinos de cocaína, uma base e rádio comunicador, além de R$ 64.



O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. A jovem foi autuada por tráfico e associação. Os adolescentes por fato análogo aos mesmos crimes.