Empresa abre inscrições em programa de estágio para diversas áreas

A Saint-Gobain Canalização, fabricante de sistemas em ferro fundido dúctil para transporte de fluidos, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio para diversas áreas da unidade fabril de Barra Mansa. As vagas são para estudantes do 3º ao 6º ano dos cursos de Administração, Ciência da Computação, Tecnologia da Informação, Tecnologia em Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Arquitetura, Engenharia, Direito, Comércio Exterior e Psicologia.As oportunidades são para os setores Financeiro, Supply Chain, RH, Engenharia e Centrifugação. A carga horária de trabalho é de sete horas diárias. Além da bolsa de estágio, os aprovados receberão benefícios como assistência médica, assistência odontológica, auxílio academia, ginástica laboral, refeitório, seguro de vida e vale-transporte. As informações completas e as inscrições para as vagas podem ser feitas pelo link https://www.sgpam.com.br/empresa/trabalhe-conosco