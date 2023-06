Corpo de sargento da PM assassinado em Anchieta é sepultado nesta terça-feira

Rio - O corpo de Marcelo Barreto Figueiredo foi enterrado na tarde desta terça-feira (20), às 15h30, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio. Familiares e amigos acompanharam o sepultamento do policial militar. O sargento estava de folga quando foi assassinado a tiros no domingo (18), em Anchieta, na Zona Norte do Rio.



Relatos apontam que Marcelo foi atacado por criminosos, na Rua Juarana. Segundo a polícia, equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas para o local, onde foram informadas de que a vítima estava em seu carro, quando suspeitos armados chegaram em outro veículo e fizeram diversos disparos contra o sargento. Ele não resistiu e morreu no local.



Segundo a Polícia Civil, o crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que solicitou

imagens de câmeras de segurança e fazem também diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.