Planalto manda Caixa suspender cobrança de transferências por Pix de pessoas jurídicas

Seguindo ordem do Palácio do Planalto, a Caixa Econômica Federal não vai mais cobrar tarifas sobre transferências por Pix de pessoas jurídicas, de acordo com a CNN. A matéria questionou o banco sobre o tema, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.



A Caixa havia informado que iniciaria a cobrança no dia 19 de julho, e a medida afetaria pessoas jurídicas privadas, deixando de fora microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas jurídicas públicas.



Segundo o banco, a cobrança é autorizada pelo Banco Central e já era praticada por outras instituições financeiras.



De acordo com a CNN, o anúncio da Caixa, feito nesta segunda-feira (19), causou incômodo em ministros e no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão, portanto, ficou suspensa até que Lula retorne da viagem à Europa.