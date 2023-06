'Estamos entrando nas quartas de final', diz relator da reforma tributária

Brasília - O relator da proposta de reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou nesta terça-feira, 20, que se "aproxima o momento da verdade" com a "reta final" das discussões sobre o texto, que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer levar ao plenário na primeira semana de julho. Para o relator, o país ficará para trás em termos de competitividade se adiar mais uma vez a reforma.



"Estamos entrando nas quartas de final, estamos no momento que se aproxima o momento da verdade em que vamos nessa reta final nos encaminhando para apresentar o texto, construímos o debate em torno desse texto, e levarmos ao plenário, que é soberano, para que possamos ter de fato aprovado", disse Ribeiro em evento organizado pelo presidente do Conselho Nacional do Sesi, Vagner Freitas de Moraes, e pelo Correio Braziliense.



O deputado classificou a proposta, que unifica impostos, como uma mudança de "pensamento" no país. "Tem que tirar da cabeça a ideia de que eu, como produtor, empresário, elo da cadeia, esse imposto me pertence de alguma forma. No IVA não acontece isso. Obrigatoriamente ele é neutro ao longo da cadeia", disse o relator, para quem o atual sistema tributário está à beira da "exaustão". "A complexidade faz com que tenhamos um custo país tão alto. Estamos à beira da exaustão do nosso sistema tributária, seja do ponto de vista setorial ou federativo", afirmou.