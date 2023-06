Casal é preso suspeito de usar carrinho de bebê para furtar loja em Resende

Um casal foi preso suspeito de usar o carrinho do próprio bebê para esconder peças furtadas de uma loja, em Resende. O estabelecimento fica no bairro Paraíso, próximo à Via Dutra. O caso aconteceu no último sábado (17).



Segundo a empresa, esta não foi a primeira vez que a dupla praticou o crime no local. Por isso, quando o homem e a mulher entraram no loja, a central de monitoramento e os funcionários foram alertados, assim como a Polícia Militar.



Assim que o casal saiu com os produtos dentro do carrinho, um colaborador fez a abordagem, mas o suspeito, acompanhado da mulher, retornou para dentro da loja e começou a causar tumulto. Ainda de acordo com a direção da loja, quando os policiais chegaram, a mulher entrou no veículo e rodopiou pelo estacionamento.



Os dois foram levados para a 89ª DP de Resende, onde foram autuados por furto. Os dois filhos do casal foram entregues para uma familiar.