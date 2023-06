‘Nosso protocolo não permite disparo em veículo em movimento’, diz diretor da PRF sobre morte na BR-040

Rio - O diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando de Oliveira, informou nesta terça-feira (20) que o protocolo interno da instituição não permite disparos em veículos em movimento, a não ser revidando uma agressão. A justificativa ocorreu devido a morte da jovem Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, que foi baleada durante uma abordagem na Rodovia Washington Luiz (BR-040) , no último sábado (17).Em entrevista à GloboNews, o diretor ainda pediu desculpas à família. "Eu espero que nunca mais a Polícia Rodoviária Federal tenha que se desculpar por casos como esses. Mas tenho certeza de que a ação policial, por si só, tem esse risco. Analisando o mundo real das coisas, não posso dizer que vai ser a última vez que isso vai acontecer. O esforço da polícia é para que isso nunca ocorra”, explicou.O diretor ainda esclareceu que há pouco tempo o próprio policial que fez os disparos esteve presente em uma operação onde uma viatura da PRF foi atingida por vários disparos de fuzil realizados por criminosos. Na ação, um dos agentes acabou sendo atingido na mão também na BR-040.“Temos todo interesse em investigar, já foi feito atuação na Corregedoria para que faça apuração dos fatos e na área penal existe um inquérito, tanto que o agente foi preso em flagrante e liberado na audiência de custódia . Então o procedimento apuratório está sendo feito nas áreas competentes. Minha esperança é que isso jamais ocorra, mas a ação policial é de risco, e não podemos deixar de reconhecer que o Rio de Janeiro tem características especiais quanto a violência urbana e esse combate acaba sendo inevitável”, explicou.No mesmo dia em que Anne morreu, Claudia Maria da Silva dos Santos, de 54 anos, foi vítima de uma bala perdida também na BR-040 . Ela foi socorrida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), às 22h49, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com uma perfuração no tórax à esquerda, com saída do projétil em dorso. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela segue internada na Unidade de Terapia Intensiva. Apesar de estar lúcida e orientada, ela tem quadro estável hemodinamicamente, mas potencialmente grave.Em relação ao segundo caso, a PRF informou que, de acordo com o registro efetuado na Polícia Federal e declarações dos policiais, no local só foi identificada uma mulher baleada. “A Polícia Federal irá investigar o caso e apurar se houve outras vítimas", disse em nota.