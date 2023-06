Resende prorroga inscrições para o Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Resende (CMDCAR) prorrogou as inscrições para o processo seletivo do Conselho Tutelar até o dia 23 de junho. Os interessados devem se inscrever e entregar os documentos necessários na sede do Conselho, na Rua do Rosário (Casa dos Conselhos), bairro Lavapés, das 8h às 12h ou na sede do Confiar, na Estrada Resende Riachuelo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



O processo seletivo possui requisitos estabelecidos no edital com idade superior a 21 anos; ensino médio completo; residência comprovada em Resende; não ter antecedentes criminais; ter comprovado, no mínimo, dois anos de trabalho direto e contínuo no atendimento com criança e/ou adolescente, mediante documento oficial que confirme a relação de trabalho, conforme previsto no art.14, da Lei Municipal 2.894/2011.



Os candidatos interessados passarão por uma prova objetiva, avaliação psicológica, análise de documentos e a eleição por voto direto da população. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (24)3360-9015. A votação e apuração será no dia 1° de outubro, nos postos de votação a serem divulgados. Os conselheiros tutelares atuarão no mandato de 2024 a 2028 em Resende.