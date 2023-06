Juiz marca começo do julgamento de Trump para 14 de agosto

A juíza federal que supervisiona a acusação do ex-presidente Donald Trump sob acusações de que ele reteve e compartilhou ilegalmente informações de defesa nacional sinalizou que está buscando um ritmo acelerado para os processos judiciais, ordenando que um julgamento comece em 14 de agosto.



Espera-se que o cronograma estabelecido pela juíza Aileen Cannon na terça-feira seja adiado por meses de litígio pré-julgamento, incluindo sobre como lidar com material confidencial no tribunal Tais procedimentos podem levar o julgamento de Trump para o final de 2024, bem no meio da campanha presidencial na qual ele é o favorito republicano.



Na semana passada, Trump se declarou inocente de todas as acusações, que cobrem sete possíveis crimes diferentes, incluindo retenção intencional de informações de defesa nacional, sonegação de registro, declarações falsas e conspiração para obstruir.



Todas as acusações estão relacionadas ao manuseio de documentos por Trump em seu resort em Mar-a-Lago. A dificuldade de lidar com evidências altamente confidenciais em processos criminais, disputas pré-julgamento entre a equipe de Trump e os promotores e outras complicações decorrentes da acusação sem precedentes podem atrasar muito o julgamento, disseram especialistas jurídicos.