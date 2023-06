Tiroteio intenso assusta moradores dos Morros do Campinho e Divino

Rio - Um intenso tiroteio entre criminosos foi registrado, na tarde desta terça-feira (20), por moradores dos morros do Campinho e Divino, na Zona Norte do Rio. Segundo informações preliminares, o confronto seria uma guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, rajadas de metralhadoras e sons de granadas explodindo são ouvidos pelas ruas da região.

Tiroteio e clima de guerra é registrado entre os Morros do Campinho e Divino.



Créditos: WhatsApp O DIA#ODia pic.twitter.com/uX3PitlPYQ — Jornal O Dia (@jornalodia) June 20, 2023

"E vamos de novela: tiro no Campinho, que tormento Deus, quando acaba?", questionou uma moradora, nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) reforçaram o policiamento na região do Campinho após conhecimento de tiros na região.



Durante um patrulhamento na Rua Ernani Cardoso, um fuzil foi localizado após um criminosos fugir ao notar a presença dos policiais. Um carregador também foi apreendido. A ocorrência segue em andamento.

Guerra nas Zonas Oeste e Norte

Os criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) disputam regiões da Zona Oeste e Norte, com o objetivo de ampliar o domínio e a comercialização de drogas. Os traficantes miram a Praça Seca, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca e Gardênia Azul, na Zona Oeste, além dos Morros do Fubá e Campinho, na Zona Norte.

Devido a disputa por territórios, as regiões tem sido alvo de frequentes tiroteios e confronto entre criminosos de facções rivais.

De acordo com relatos, criminosos da Pedreira e traficantes de Acari, comunidades dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), se juntaram para invadir o Chapadão, dominado pelo Comando Vermelho (CV).