Biden: EUA vão exigir que inteligência artificial proteja dados pessoais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira, 20, durante encontro com líderes da sociedade civil sobre inteligência artificial (IA), que o país não vai pegar leve com as empresas de IA, e que o governo vai "ser restritivo quanto ao uso de dados pessoais".



Ele reforça que os estudos sobre IA ainda estão começando, e que ainda é necessário administrar o risco das ferramentas para a sociedade e para a economia antes de permitir sua ampla adesão.



"É preciso que a inteligência artificial seja segura, precisamos ter mecanismos que evitem o mau uso da informação", pontuou o presidente.



O encontro desta terça-feira, que aconteceu em São Francisco, na Califórnia, tinha a presença de peritos em proteção de dados e em inteligência artificial para debater formas dos EUA explorarem as oportunidades em IA e administrar os riscos para a sociedade norte-americana.