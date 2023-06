Polícia descarta tentativa de sequestro de PM em Manguinhos

Rio - A Polícia Militar descartou, na noite desta terça-feira (20), o sequestro de um PM em Manguinhos, na Zona Norte. A investigação agora vai apurar o que o militar, que estava de folga, fazia na comunidade, de acordo com informações da instituição. Segundo relatos de moradores, um policial militar e seu amigo foram abordados na Avenida dos Democráticos, em Bonsucesso Zona Norte.

Os homens foram ouvidos na Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), na Cidade da Polícia, também na Zona Norte, de acordo com a Polícia Civil. Ainda de acordo com a especializada, a investigação está em andamento para esclarecer os fatos.



Pela manhã, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), junto às equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil realizaram uma operação de resgate e houve intenso tiroteio na região.



"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta terça-feira (20/06), equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) junto às equipes da Core da Polícia Civil foram mobilizadas para checar um suposto caso de sequestro no interior da comunidade de Manguinhos. Após uma varredura na localidade, não foi constatado o crime.

O comando da Corporação já determinou a instauração de um procedimento, através de sua Corregedoria Geral, para apurar as circunstâncias da presença de um policial militar de folga na referida localidade", informa a corporação.

Já a Polícia Civil informou que: "Uma equipe da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), durante diligências, localizou e resgatou o homem que estava em poder dos criminosos. Ele e o policial militar foram ouvidos e a investigação está em andamento para apurar os fatos e identificar os criminosos", disse o comunicado.