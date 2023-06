Feira da União, evento que celebra o Dia Mundial do Refugiado, é realizada na UFRJ

Rio - A UFRJ sediou, nesta terça-feira (20), a Feira da União, no Campus da Praia Vermelha, na Urca. O evento celebrou o Dia Mundial do Refugiado, e contou com 20 barracas de gastronomia típica, moda e artesanato de diversos países. Representantes da Argentina, Colômbia, Uruguai, Venezuela, entre outros, estiveram presentes.



A festividade, organizada pelo Centro de Atendimento aos Refugiados, em parceria com a Minerva Consultoria, empresa júnior da UFRJ, foi realizada em frente ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da faculdade. Das 10h às 17h, alunos, professores e visitantes que estiveram no local puderam acompanhar apresentações artísticas de dança e malabares. Além disso, doces sírios, empanadas argentinas, arepas venezuelanas, acessórios e roupas estampadas de países do continente africano também foram comercializadas.



A coordenadora do Centro de Atendimento aos Refugiados, Rizomar Bonfim, celebrou a realização da feira. "O nosso objetivo é fazer da Feira da União, que é itinerante, uma fonte de renda para essas pessoas em situação de refúgio", completou Rizomar.