Justiça decreta prisão preventiva de trio que aplicou golpe em turistas chilenos

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou a prisão preventiva das duas garotas de programa e do taxista envolvidos na morte do chileno Ronald Rafael Tejeda Sobarzo e nos ferimentos de Andres Ignacio Orellana Ruiz. Tuane Silva da Costa, Davina Cristina de Moraes Melo e Marcelo de Oliveira Manso respondem por furto e latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

A decisão foi da juíza Juliana Benevides de Barros Araújo, da 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital. "Por outro lado, a prisão dos denunciados é necessária à garantia da ordem pública, vez que se tratam de fatos gravíssimos e extremamente violentos, envolvendo o roubo das vítimas chilenas Andres e Ronald, culminando com a morte de Ronald e as inúmeras lesões causadas em Andres, após, a queda de uma altura de 8,5 metros, no Mirante do Rato Molhado", afirmou a magistrada na decisão.

A juíza também deferiu um mandado busca e apreensão nos endereços de Tuane e Davina, além da quebra de sigilo de dados cadastrais, telefônicos e telemáticos dos três acusados e dos aparelhos roubados das vítimas.

O caso de 'Boa Noite Cinderela' contra os dois turistas chilenos aconteceu no dia 14 de maio, em Santa Teresa, quando as vítimas voltavam de uma festa na Rua Mem de Sá, na Lapa. De acordo com a promotoria de Justiça do MP, foi nessa festa que eles conheceram as acusadas. Tuane e Davina colocaram substância entorpecente na bebida das vítimas e, em seguida, roubaram a carteira com documentos, dinheiro e celular.

Na sequência, as duas levaram Ronald e Andres Ignacio Orellana Ruizforam ao Mirante do Rato Molhado, em Santa Teresa, com a desculpa de que seria um lugar mais tranquilo. No local, já inconscientes, os dois turistas foram jogados de uma altura de 8,5 metros. A queda deixou Andres ferido e causou a morte de Ronald. O taxista Marcelo participou da ação levando as duas para o local do crime.



Segundo as investigações, ainda no hospital Municipal Salgado Filho, para onde foi conduzido, Andrés comentou que logo que deixaram o local começaram a perder a consciência. Ele só teria recobrado os sentidos quando resgatado pelo Corpo de Bombeiros.



"Na DP, a primeira e a segunda denunciada foram contraditórias. A 2ª denunciada, Davina, alegou que ela e a amiga não estavam atuando como garotas de programa, enquanto a 1ª denunciada, Tuane, relatou que estariam na região como prostitutas. Ambas admitiram que saíram do bar no táxi de Marcelo, acompanhadas das vítimas, mas todos teriam descido na Central do Brasil, quando se separaram. É importante notar que as denunciadas já são figuras conhecidas na região pela prática de crime com o mesmo modus operandi, isto é, com uso de substância, vulgarmente conhecida como 'boa noite cinderela' nas bebidas das vítimas, auxiliadas por taxistas, roubam seus pertences", informou trecho da denúncia feita pelo denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).