Vigilância Sanitária de São Gonçalo faz ação educativa em comércios

Agentes do Departamento de Controle de Zoonoses da Vigilância Sanitária da Prefeitura de São Gonçalo realizaram uma ação educativa com os donos de estabelecimentos comerciais do bairro Coelho, na manhã desta terça-feira (20).





Denominada "Ponta a Ponta", a ação visa orientar os comerciantes sobre a importância da adequação às normas da Vigilância Sanitária, contribuindo assim na melhoria dos serviços prestados na cidade.







“A ideia é orientar, nessa primeira etapa da ação, para que as empresas se adequem e busquem a sua regularização junto ao departamento. Nossa intenção é orientar e educar. Durante a atividade, foi dado um prazo de 7 a 30 dias para que comerciantes procurem a Vigilância Sanitária para darem entrada na licença ou na renovação da mesma”, disse o diretor da Vigilância Sanitária, Renato Rangel.







Durante a ação, os agentes verificam licença sanitária, produtos com prazo de validade expirado, produto sem registro no Brasil, entre outras possíveis violações. Ao longo da semana, a ação “Ponta a Ponta” será realizada em outros bairros do município.