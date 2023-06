Preso por ataque à escola no Paraná é encontrado morto na em sua cela

Paraná - O atirador de 21 anos responsável pelo ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná , foi encontrado morto em sua cela na Casa de Custódia de Londrina, na noite desta terça-feira (20). As informações foram apuradas com a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).A causa da morte não foi divulgada. Segundo a Sesp, o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN) já instaurou procedimento interno para apurar o caso e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) também iniciou investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.O ataque a tiros registrado na manhã da última segunda-feira (19) deixou dois estudantes mortos. Uma jovem de 15 anos morreu no local e, a segunda vítima (um adolescente de 16 anos baleado na cabeça) chegou a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta terça-feira (20).O assassino foi contido e preso logo após o ataque e, de acordo com a Secretaria de Segurança, ele fazia tratamento para esquizofrenia. Além dele, um outro homem de 21 anos foi detido na noite dessa segunda suspeito de ter auxiliado no crime.