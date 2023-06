Homem é alvo de espancamento em supermercado sob suspeita de furtar chocolate

Um grupo de seguranças é acusado de espancar um homem, de 25 anos, sob suspeitas de furtar chocolates no Supermercado Confiança na Vila Falcão, em Bauru, São Paulo, em 7 de junho.

Imagens de câmeras do estabelecimento gravaram o rapaz pagando as compras no caixa e se dirigindo a saída, momento em que é abordado pelos funcionários e alvo das primeiras agressões. Levado a uma sala aos fundos, ele é interrogado sobre o suposto furto enquanto leva socos e pontapés.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima foi ao mercado comprar papel toalha, cerveja, vinho e dois chocolates. Ao portal temmais.com, o advogado dele, Ricardo Baraviera Sobrinho, contou que o seu cliente tentou explicar para os seguranças que comprou os produtos, incluindo os chocolates. "Ele não pegou o comprovante que ele recusou no caixa, mas ele falou o tempo todo que tinha pago pelos produtos”.

Comprovante de compra apresentando pela vítima Reprodução/Arquivo Pessoal

Isto não impediu que os seguranças agissem com violência. Nas imagens é possível ver cinco acusados cercando a vítima e se revezando nas agressões. Um deles chega a partir com tudo pra cima, pressionando o homem na parede e desferindo seguidas pancadas na cabeça, inclusive precisando ser contido por um dos colegas.

“Eu perguntei o que estava acontecendo e eles só falaram ‘vamos, vagabundo. Vamos junto’. Eu pedi para ir andando, mas não deixaram. Só depois eles falaram. Me chamaram de ladrão, de noia”, diz a vítima. Ele alega que apenas "esqueceu" os chocolates no bolso e tentou colaborar com a equipe de segurança.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os seguranças alegaram que os fiscais de prevenção de perdas foram alertados pelo sistema de câmaras sobre um possível furto de chocolates. Ao abordarem a vítima, que estaria colocando os doces no casaco, foram recebidos com agressividade.

Ao temmais.com, o advogado contou que, após as agressões, o homem precisou de atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No dia do ocorrido, ele tentou registrar o BO sobre as agressões, mas não conseguiu. O registro foi feito apenas na segunda-feira, 19.

Homem sofreu várias escoriações e hematomas devido a agressão Reprodução/Arquivo Pessoal

Em nota oficial, o supermercado Confiança afirma que "repudia qualquer tipo de violência", "considera o ato gravíssimo" e que os envolvidos na agressão foram demitidos.

Confira o comunidade na integra:

"A empresa repudia veementemente qualquer tipo de violência, considera o ato gravíssimo, inadmissível e que vai contra todos seus protocolos e valores. Informamos que os envolvidos foram prontamente demitidos de suas funções e seguimos colaborando com as investigações. Reafirmamos o compromisso com a segurança de todos os clientes e colaboradores, atuando intensamente no treinamento das equipes de segurança e prevenção, para que episódios como esse jamais se repitam".