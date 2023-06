Quinze pessoas morrem no Irã após ingestão de álcool adulterado

Quinze pessoas morreram, e várias dezenas ficaram doentes, após beberem álcool adulterado no Irã, onde a venda de bebidas alcoólicas é proibida, informou uma autoridade judicial nesta quarta-feira, 21.



O consumo de álcool artesanal causou a morte de 15 pessoas e o envenenamento de outras 180 na última semana na província de Alborz (norte), disse o chefe da administração da Justiça local, Hosein Fazeli Harikandi, citado pela agência de notícias oficial do Irã, Irna.



O consumo e a venda de álcool são proibidos na República Islâmica do Irã, mas os veículos de comunicação informam regularmente sobre intoxicações mortais com álcool contrabandeado.



A polícia local prendeu três pessoas relacionadas a este caso, e mais de 6,4 mil litros de álcool foram confiscados.



Segundo Harikandi, o consumo da bebida adulterada com metanol "deixou várias vítimas cegas", enquanto outras "precisam fazer diálise, devido a lesões renais".