Rio registra dia mais frio do ano na estreia do inverno

Rio - A cidade do Rio de Janeiro bateu o recorde de dia mais frio deste ano nesta quarta-feira (21) marcada pelo início do inverno.



A estação chegou com termômetros marcando 12,4°C na Vila Militar, no início da manhã, entre às 6h e 7h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Antes da nova marcação, o dia mais frio de 2023 foi 20 de maio, quando foi registrado 13,2°C também na Vila Militar.



Fora da cidade do Rio, na Região Serrana, os termômetros desceram ainda mais. Em Nova Friburgo, foi registrado 2,4°C nesta quarta.



Previsão do tempo



A previsão para o primeiro dia do inverno é de temperaturas baixas, com máxima de 26°C e mínima de 13°C. O céu fica limpo, sem muitas nuvens e o sol se destaca em todo o estado.



Já na quinta-feira (22), o tempo segue firme, o céu aberto e o frio continua. Os termômetros devem marcar entre 14°C e 26°C.



A partir de sexta-feira (23), a temperatura deve subir e ficar entre 15°C e 31°C durante todo o final de semana, porém, o frio continua. Não há previsão de chuva.