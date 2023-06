Módulos comerciais irregulares são demolidos na comunidade Santa Marta

Rio - A Prefeitura do Rio demoliu, na manhã desta quarta-feira (21), 15 barracas usadas para comércio em uma ladeira da comunidade Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop), as estruturas não possuíam licença e, por isso, eram irregulares. Após a ação, moradores e comerciantes prometem fazer um protesto em frente ao Palácio da Cidade, sede do poder municipal, na Rua São Clemente, próxima à comunidade.

Andréa Miranda, representante dos comerciantes do Santa Marta, afirmou que os trabalhadores vão protestar e cobrar respostas do prefeito Eduardo Paes. "Toda ação tem uma reação. Vamos descer a favela para cobrar, na porta do Palácio da Cidade, respostas sobre esta demolição. Nós queremos que ele [Eduardo Paes] nos receba", disse, indignada.

Andréa disse que existe um processo em andamento para licenças dos comércios. "Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo de barracas estão inseridos em um processo na prefeitura. Mas independente de processo, a favela é uma só e o comércio é um só. Nós estamos trabalhando, essa é a nossa intenção", afirmou. A representante também reclamou da abordagem dos agentes. "O diálogo tem que partir antes e não hoje. Hoje, eu vejo como agressão - simplesmente chegaram quebrando tudo", denunciou.

Em nota, a Seop informou que, além das demolições, 13 pontos de furto de energia foram desligados na região da Rua Marechal Francisco de Moura. O secretário de ordem Pública do Rio, Brenno Carnevale, falou sobre a ação. "Quinze construções totalmente ilegais ocupando a calçada. Não vamos permitir apropriação ilegal do espaço público", afirmou o secretário.



Segundo o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, o poder público recebeu denúncias e pedidos de remoção. "Estavam ocupando todo o passeio público e as pessoas tinham que andar pelas ruas, no meio dos carros, por não poderem acessar as calçadas. Primeiro notificamos os estabelecimentos e como nada foi feito, hoje voltamos com as equipes para remover as ilegalidades e liberar as calçadas", disse o subprefeito.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Raphael Perucci