Tiroteio volta a assustar moradores na Praça Seca, Zona Oeste

Ainda segundo a OTT, só no mês de maio, a Praça Seca foi apontada como o bairro do Rio que mais registrou confrontos. Segundo o relatório, 19 tiroteios foram contabilizados na região.No último domingo (18), policiais do 18º Batalhão, em Jacarepaguá, ficaram encurralados e tiveram a viatura destruída na comunidade . Segundo a PM, os agentes foram chamados no local para ajudar uma ambulância do SAMU a socorrer um morador em surto, quando foram atacados.Os policiais precisaram de reforço para sair do Morro da Chacrinha e o veículo foi retirado do local com o apoio de um blindado da corporação.Já no início de junho, na comunidade do Bateau Mouche, um veículo blindado da Polícia Militar foi incendiado por criminosos. Os bandidos atiraram contra equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) e utilizaram coquetéis molotov para dar início às chamas, que se espalharam pelo caveirão rapidamente. De acordo com a corporação, o ataque aconteceu em represália à morte do chefe do tráfico de drogas da região, no domingo anterior.Desde o ano passado, comunidades das zonas Oeste e Norte estão vivendo cenários de guerra por conta da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Recentemente, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.Além da Praça Seca, o Comando Vermelho está disputando o controle dos Morros do Fubá e do Campinho, na Zona Norte, e Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, além da Gardênia Azul e a Cidade de Deus, na Zona Oeste. Nessas favelas, moradores têm sofrido com constantes confrontos entre os grupos rivais e operações policiais.