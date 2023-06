Comlurb instala ecopontos em bairros do Rio

Rio - Os moradores de Costa Barros ganharam o primeiro dos 25 ecopontos previstos pela Comlurb para este ano. A primeira unidade instalada no fim do mês passado, fica na Estrada de Botafogo, próxima da UPA do bairro, na Zona Norte do Rio. O local está recebendo lixo domiciliar, entulho, galhadas e móveis que são descartados. Ainda neste mês serão inaugurados três novos espaços: Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, Nova Esperança (Gardênia Azul) e Praia das Rosas (Ilha do Governador).

Visando dar uma destinação adequada ao lixo produzido na cidade, a Comlurb pretende reformar e instalar novos ecopontos em diversas regiões do Rio, principalmente em áreas com descarte desordenado. Segundo o site Data.Rio, do Instituto Pereira Passos, Costa Barros é um dos bairros que registra um dos piores índices de desenvolvimento humano (IDH) da cidade, ficando em penúltimo lugar entre 126 regiões avaliadas. O novo espaço funciona diariamente, das 6h às 17h.



As regiões que foram escolhidas para reforma ou implantação dos pontos de coleta são aquelas com mais descarte irregular de lixo e dificuldade de acesso aos caminhões de coleta. Com esses espaços, a companhia garante que locais antes degradados tenham as áreas organizadas, com a remoção feita regularmente pela empresa.



Os ecopontos auxiliam ainda no controle da proliferação de insetos ou animais causadores de doenças e na melhoria da saúde pública. Em 2022 foram inauguradas 20 unidades em diferentes áreas da cidade, como nas comunidades do Camarista Méier, do Juramento (Vicente de Carvalho) e do Fogueteiro (Rio Comprido).