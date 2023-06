Mulher atingida por bala perdida na BR-040 segue internada

Rio - A diarista Claudia Maria da Silva Santos, de 54 anos, segue internada na enfermaria do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). De acordo com a Secretária Municipal de Saúde de Duque de Caxias, ela apresenta estabilidade no quadro de saúde. A vítima foi atingida por uma bala perdida na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na Baixada Fluminense, na noite de sábado (17).

O fato aconteceu próximo ao local e horário em que Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, foi morta, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal.Patrícia Silva, filha de Claudia, contou que a mãe foi baleada quando voltava junto com o marido da comemoração do aniversário de um amigo, em uma igreja de Duque de Caxias, ao se aproximarem da Linha Vermelha. Um dos disparos entrou pelo pelo porta-malas e acertou a vítima, que estava no banco do carona.José Vitorino, companheiro da diarista, ao retornar para a rodovia para levar a esposa para o hospital, se deparou com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a socorreu para o HMAPN. A vítima deu entrada no hospital às 22h59, e foi submetida a procedimento cirúrgico de emergência, onde foi realizada drenagem do tórax perfurado.A família acredita que o tiro partiu da abordagem que provocou a morte de Anne Caroline. A Polícia Federal e a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal investigam se os casos aconteceram na mesma ocorrência. O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) responsável pelos disparos que mataram Anne Caroline foi solto no domingo (18) . Ele chegou a ser preso ainda no sábado (17), mas recebeu liberdade provisória durante audiência de custódia. O Policial vai continuar afastado preventivamente das atividades operacionais.A Corregedoria da PRF e a Polícia Federal instaurou um procedimento interno e acompanham as investigações.