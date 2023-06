Soltura de Anna Carolina Jatobá é criticada na web: 'Isso é justiça?'

São Paulo - Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabela Nardoni, morta em 2008, foi solta do presídio em Tremembé, no interior de São Paulo. Ela irá cumprir regime aberto. A decisão, assinada pela juíza Márcia Domingues de Castro, desagradou grande parte dos internautas.

Muitas pessoas acharam injusta a saída de Jatobá da prisão tendo cumprido pouco mais da metade da pena. Ela foi condenada a 26 anos de prisão, em 2010. Os comentários aproveitam para chamar a condenada de assassina e criticar a Justiça brasileira.

''Eu acho as leis brasileiras absurdas em vários níveis, mas uma das coisas mais surreais: A Anna Carolina Jatobá matou a enteada de 5 anos, foi condenada apenas por 26 anos e com 15 anos ela já está livre, vai viver a vida dela feliz... Prisão perpétua seria o mínimo!'', declarou Hágata Guedes.

''Anna Carolina Jatobá, ganhou a liberdade. Isabella Nardoni perdeu a vida, a mãe perdeu a filha. Uma morte cruel pelas mãos do pai e da madrasta, uns dizem q ela já cumpriu e tem direito a liberdade, mas o que fazemos com quem não volta mais, é a mãe como fica? Isso é justiça?''

''A assassina jogou uma criança de 5 anos do apartamento e está solta. O crime compensa em banania! Prisão perpétua era o mínimo que merecia. Caso Nardoni: Anna Carolina Jatobá é solta após Justiça conceder progressão para regime aberto''

Um absurdo Anna Carolina Jatobá solta, pena de morte era pouco para essa demônia,15 anos de prisão pela morte de uma criança? Leis do Brasil é uma piada.

Isabella Nardoni foi encontrada morta no jardim do prédio onde seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá, residiam. Inicialmente, o casal alegou que a menina teria caído acidentalmente do sexto andar do prédio, mas a investigação policial revelou inconsistências nessa versão.



Durante o julgamento, a promotoria argumentou que o assassinato foi premeditado e apresentou provas que contradiziam a versão da defesa. As evidências apontaram para um crime cometido dentro do apartamento, incluindo marcas de sangue e ferimentos no corpo da criança.

Foi descoberto que Alexandre e Anna Carolina jogaram Isabella pela janela após agredi-la. No final do julgamento, em 2010, o casal foi condenado por homicídio doloso triplamente qualificado.



O caso de Isabella Nardoni provocou debates sobre violência doméstica e a responsabilidade dos pais na proteção de seus filhos. Também trouxe à tona questões sobre a justiça e a punição adequada para casos tão brutais. A morte de Isabella se tornou um marco na história criminal brasileira e continua sendo lembrada como um trágico exemplo de violência contra uma criança.