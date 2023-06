Bolsonaro diz esperar que ministro do TSE mude voto em ação contra ele

Nesta quarta-feira, 21, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse esperar que o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves mude seu voto na ação que pode torná-lo inelegível.



"Tenho certeza que até o Benedito, ministro do STJ, agora integrante como relator do TSE, vai mudar o seu voto. Senhor Benedito é questão de coerência", afirmou Bolsonaro a jornalistas.



Um dia antes do julgamento de uma ação contra o ex-mandatário que pode torná-lo inelegível pelos próximos oito anos, ele esteve no Senado, visitando o gabinete de seu filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na ocasião, ele conversou com outros parlamentares, como os deputados André Fernandes (PL-CE), Filipe Barros (PL-PR) e Bia Kicis (PL-DF).



A jornalistas, Bolsonaro disse que "confia" no julgamento do TSE e espera que o relator do caso mude o voto.



Ação será julgada dia 22



O Ministério Público Eleitoral (MPE) expressou apoio à inelegibilidade do ex-presidente. A declaração, assinada por Paulo Gustavo Gonet Branco, vice-procurador-geral eleitoral, foi apresentada à Corte em abril. De acordo com o MPE, Bolsonaro teria colocado em dúvida a lisura do sistema eleitoral sem apresentar provas. A ação contra ex-presidednte será julgada nesta quinta-feira, 22, pelo TSE.

O ministro Benedito Gonçalves é o relator do processo e também responsável pela relatoria do caso do deputado Deltan Dallagnol. Se condenado pelo TSE, Bolsonaro pode perder seus direitos políticos, o que o impediria de concorrer a cargos públicos pelos próximos oito anos.