Comerciantes fazem protesto após demolição de barracas no Santa Marta

Rio - Comerciantes realizam um protesto, no início da tarde desta quarta-feira (21), contra as demolições feitas pela prefeituras em barracas de comércios na comunidade Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul. Manifestantes ocupam uma faixa da Rua São Clemente, uma das mais movimentadas do bairro, e prometem ir para a frente ao Palácio da Cidade, sede do poder municipal.

Lucimar Nascimento, de 48 anos, que usava uma das barracas demolidas como "salão de beleza", criticou a ação da Seop. "Não acho isso justo. Além deles tirarem nosso direito de trabalhar, eles só notificaram ontem à noite e não deram nem tempo da gente, pelo menos, desmontar nossos equipamentos", contou Lucimar.

Andréa Miranda, representante dos comerciantes do Santa Marta, afirmou que existe um processo de licenciamento para as barracas na Coordenadoria de Controle Urbano (CCU). "Nós temos um pedido de padronização em aberto. Esse processo fica pulando do CCU para a Secretaria de Ordem Pública (Seop). A gente fica sem uma posição", disse a representante.

Em nota, a Seop informou que os módulos demolidos não tinham licença e estavam ocupando espaço público. Ainda de acordo com a secretaria, todos foram notificados pela Subprefeitura da Zona Sul previamente.

Em meio aos gritos de ordem, um dos manifestantes segurava um cartaz com a frase: "A favela precisa de oportunidades, emprego e possibilidades".

Um dos líderes comunitários do Santa Marta, Thiago Firmino, de 42 anos, também falou sobre o ato. "Acho totalmente justa a manifestação. O pessoal tem processo tramitando. Do nada, em menos de 24 horas de notificação, derrubam tudo sem negociação".

A prefeitura disse que a ação foi realizada por conta de recorrentes denúncias de moradores ao Canal 1746. "Estavam ocupando todo o passeio público e as pessoas tinham que andar pelas ruas, no meio dos carros, por não poderem acessar as calçadas. Primeiro notificamos os estabelecimentos e como nada foi feito, voltamos com as equipes para remover as ilegalidades e liberar as calçadas", disse o subprefeito da Zona Sul, Flávio Vale.

Sobre o aviso prévio da demolição, Flávio contou, em suas redes sociais, que os comerciantes já haviam sido notificados anteriormente. "Já tínhamos notificado outras duas vezes e, nesta terça-feira (20), nós reiteramos essa notificação. Hoje estamos realizando a demolição destas estruturas", disse o subprefeito.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Raphael Perucci