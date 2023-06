PM prende dois suspeitos e apreende 150 quilos de maconha durante patrulhamento

Rio - Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos por agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), na manhã desta quarta-feira (21), na Avenida Brasil, altura de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio.



Segundo informações divulgadas pela PM, os agentes realizavam o patrulhamento quando abordaram um ônibus que vinha de São Paulo, na pista sentido Centro. Após revista, as equipes apreenderam cerca de 150 quilos de maconha. A droga estava dividida em três malas e duas mochilas, que pertenciam ao dois homens.



Os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, e os entorpecentes foram encaminhados para a 38ª DP (Brás de Pina).