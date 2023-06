Empresa do setor onshore e offshore abre 60 vagas de emprego no Rio

A Subsea7, líder global na entrega de projetos e serviços offshore para o setor de energia, está com mais de 60 vagas abertas para quem deseja atuar no setor. As vagas, que vão desde o nível médio ao superior, são para preenchimento imediato nas áreas administrativa e operacional. Pessoas com Deficiência (PcDs) também podem participar do processo seletivo.

Entre as oportunidades disponíveis estão: Almoxarife Offshore, Analista Administrativo, Técnico Elétrica Offshore, Analista de Comunicação Interna, Analista de Logística, Eletricista Marítimo, Encarregada (o) de Convés Analista de Planejamento Offshore, Analista Tributário Sr. e Comandante.





As responsabilidades e atribuições de cada cargo, assim como os requisitos e qualificações exigidos, além de mais informações sobre o processo seletivo podem ser consultados na página da empresa. Além do salário, também há benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.

Vagas disponíveis:



- Almoxarife Offshore

- Analista Administrativo

- Técnico Elétrica Offshore

- Analista de Comunicação Interna

- Analista de Logística

- Técnica (o) Segurança do Trabalho Offshore

- Projetista

- Piloto de ROV

- Eletricista Marítimo

- Encarregada (o) de Convés

- Analista de Planejamento Estratégico Sr.

- Analista de Planejamento Offshore

- Analista Tributário Sr.

- Comandante

- Comprador (a) Pl/Sr

- Condutor de Máquinas

- Coordenadora(o) de HSE

- Gerente de Contratos

- Coordenadora (o) de Operações

- Coordenadora (o) de Projetos

- Mestre de Cabotagem

- Encarregada (o) de Operação

- Engenheira (o) Materials & Welding

- Engenheira (o) Sr. - Installation Analysis

- Operadora (o) de convés

- Especialista de Projetos

- Gerente de Operações Offshore

- Engenheira (o) de Campo Sr.