Zona Oeste do Rio terá espaço permanente do Hemorio para doação de sangue

Rio - A cidade do Rio vai ganhar dois salões permanentes do Hemorio para doação de sangue: um na Barra da Tijuca e outro em Campo Grande, ambos na Zona Oeste. Os postos vão funcionar no Shopping Aerotown e no Hospital Estadual Eduardo Rabelo, respectivamente.

A novidade foi anunciada durante a campanha Junho Vermelho e faz parte da estratégia de reduzir a distância entre os doadores e o segundo maior do hemocentro do país. Coordenado pela Fundação de Saúde (FS), a unidade recebeu do Governo do Estado, recentemente, R$ 5 milhões em investimentos.



"Investimos para melhorar os serviços prestados pelo hemocentro e dar mais conforto aos doadores. Mas precisamos desse apoio da população, que só precisa ir aos postos fazer a sua doação, num gesto de solidariedade com o próximo. Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas", comentou o governador Cláudio Castro.

A professora Elisângela da Silva aproveitou a campanha, iniciada no dia 14 deste mês, para realizar a sua primeira experiência como doadora. O marido, com quem é casada há 24 anos, é doador regular há mais de 30 anos e foi quem a incentivou. "Estou doando em nome do amor, celebrar a vida e o amor é isso, estar junto em tudo. Foi essa nossa promessa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, na doença e na necessidade de alguém, estamos juntos fazendo essa prova de amor para o próximo", afirmou.



O Hemorio abastece as principais emergências, maternidades e unidades de saúde da capital, além de enviar sangue, quando necessário, para hospitais em todo o estado. Atualmente, atende a mais de 200 locais. Anualmente, o Instituto tem capacidade de coletar mais de 100 mil bolsas.

Além da sede do Hemorio, no Centro, onde a coleta acontece de maneira permanente, de segunda a sexta-feira, moradores da cidade podem doar em diversos locais durante a campanha Junho Vermelho. Os requisitos necessários são: documento oficial e original de identidade com foto e dentro do prazo de validade (RG, carteira profissional ou carteira de habilitação); ter entre 16 e 69 anos; pesar, no mínimo, 50 kg; estar em boas condições de saúde; e estar alimentado, porém sem refeições pesadas (gordurosas) nas três horas que antecedem a doação.

Confira a lista com os locais:

Dia 21/06 – Condomínio Le Monde

Horário: 10h às 15h

Endereço: Avenida das Américas 3500, Barra da Tijuca



Dia 21/06 – Carioca Shopping

Horário: 10h às 16h

Endereço: Av. Vicente de Carvalho 909, Vila da Penha



Dias 22 e 23/06 – Park Shopping Campo Grande

Horário: 10h às 16h

Endereço: Estrada do Monteiro 1200, Campo Grande



Dia 24/06 – Igreja Nova Vida em Itaguaí

Horário: 10h às 16h

Endereço: Rua Ismael Cavalcanti 13, Itaguaí



24/06 – Igreja Católica São Pedro Jardim Primavera

Horário: 10h às 15h

Endereço: Estrada São Mateus 375, Duque de Caxias



Dia 28/06 – Barra Shopping

Horário: 10h às 16h

Endereço: Av. das Américas 4666, Barra da Tijuca



Dia 28/06 – Condomínio do Edifício Castelo Branco

Horário: 10h às 16h

Endereço: Avenida República do Chile 230, Centro



Dia 30/06 – Park Jacarepaguá

Horário: 10h às 16h

Endereço: Estrada de Jacarepaguá 6069, Jacarepaguá